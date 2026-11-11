Достижение мира на Украине зависит не только от Москвы, но и от решений Киева, Вашингтона и европейских государств. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.

По словам главы российской переговорной делегации, дальнейшее развитие дипломатического процесса во многом определяется позицией всех его участников.

«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединённых Штатов. Ну и от того, обретёт ли разум Европа», — сказал Мединский.

При этом помощник президента выразил мнение, что Россия и Украина приблизились к достижению мира. Однако конкретных сроков возможного урегулирования он не назвал.

Заявление прозвучало после завершения двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, где 10–11 ноября представители России, Украины и США обсуждали пути урегулирования конфликта. Одной из центральных тем консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности.