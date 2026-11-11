«Обретёт ли разум Европа»: Мединский назвал главные условия для мира на Украине
Мединский заявил, что мир на Украине зависит от позиции Киева, США и Европы
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Достижение мира на Украине зависит не только от Москвы, но и от решений Киева, Вашингтона и европейских государств. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову.
По словам главы российской переговорной делегации, дальнейшее развитие дипломатического процесса во многом определяется позицией всех его участников.
«Сейчас очень многое зависит от всех участников процесса. Многое зависит от Украины, от позиции Соединённых Штатов. Ну и от того, обретёт ли разум Европа», — сказал Мединский.
При этом помощник президента выразил мнение, что Россия и Украина приблизились к достижению мира. Однако конкретных сроков возможного урегулирования он не назвал.
Заявление прозвучало после завершения двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби, где 10–11 ноября представители России, Украины и США обсуждали пути урегулирования конфликта. Одной из центральных тем консультаций стала будущая архитектура европейской безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия, США и Украина смогли найти взаимопонимание по части вопросов на переговорах в Абу-Даби. При этом Мединский признал, что разногласия между сторонами сохраняются. По словам главы российской делегации, участники обменялись позициями, однако конкретные темы, по которым удалось сблизить подходы, он раскрывать не стал.