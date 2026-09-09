Мединский возглавил оргкомитет по празднованию юбилея Тамбовского наместничества

Помощник президента России Владимир Мединский возглавил оргкомитет, который займётся подготовкой празднования 250-летия Тамбовского наместничества. Юбилей отметят в 2029 году. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Заместителем главы оргкомитета стал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Всего в состав комитета вошли 28 человек.

В подготовке юбилейных мероприятий также примут участие министр культуры России Ольга Любимова, глава Минюста Константин Чуйченко. В оргкомитет также вошли президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Российской академии художеств Василий Церетели, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Решение отметить 250-летие Тамбовского наместничества президент Владимир Путин принял в декабре 2025 года. Тогда глава государства подписал соответствующий указ и определил 2029 год датой проведения юбилейных мероприятий.

Тамбовское наместничество появилось в 1779 году по указу Екатерины II. Сначала оно входило во Владимирское, Пензенское и Тамбовское генерал-губернаторство, которым руководил граф Роман Воронцов. С 1783 года наместничество включили в объединённое Рязанское и Тамбовское генерал-губернаторство. Первым его правителем стал Михаил Давыдов.

Ранее Владимир Мединский в День знаний провёл открытый урок истории для старшеклассников школы № 58 в Калининграде. Вместе с ним учебное заведение посетил губернатор региона Алексей Беспрозванных. Вместо обычной лекции школьникам предложили формат разговора, во время которого они задавали вопросы об истории, государстве, образовании, семье и будущей профессии.