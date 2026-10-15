Мединского единогласно переизбрали председателем РВИО на шесть лет

Владимир Мединский сохранил пост председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) ещё на шесть лет. Решение о его переизбрании единогласно приняли делегаты съезда организации, сообщил заместитель председателя общества Николай Овсиенко.

По словам Овсиенко, голосование стало одним из ключевых событий съезда. Кандидатуру Мединского поддержали все участвовавшие в принятии решения делегаты.

«Причём это решение тоже принято единогласно всеми делегатами», — подчеркнул заместитель председателя РВИО в беседе с журналистами.

Мединский продолжит руководить организацией в течение нового шестилетнего срока.

Ранее Life.ru рассказывал о совместном проекте МГИМО и РВИО по изданию полного собрания сочинений историка Евгения Тарле. Мединский представил издание вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и рекомендовал использовать труды учёного для изучения российской истории.