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Регион
Опубликовано 15 октября, 12:58

Мединского единогласно переизбрали председателем РВИО на шесть лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Мединский сохранил пост председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) ещё на шесть лет. Решение о его переизбрании единогласно приняли делегаты съезда организации, сообщил заместитель председателя общества Николай Овсиенко.

По словам Овсиенко, голосование стало одним из ключевых событий съезда. Кандидатуру Мединского поддержали все участвовавшие в принятии решения делегаты.

«Причём это решение тоже принято единогласно всеми делегатами», — подчеркнул заместитель председателя РВИО в беседе с журналистами.

Мединский продолжит руководить организацией в течение нового шестилетнего срока.

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Ранее Life.ru рассказывал о совместном проекте МГИМО и РВИО по изданию полного собрания сочинений историка Евгения Тарле. Мединский представил издание вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и рекомендовал использовать труды учёного для изучения российской истории.

Больше новостей об историческом наследии России и его сохранении — в разделе «История» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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