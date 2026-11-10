В Европе, пусть и медленно, но пересматривают отношение к коммуникации с Россией — по крайней мере, часть политического истеблишмента. Так заявления Лондона о необходимости восстановить контакты с Москвой оценил депутат Дмитрий Новиков в беседе с «Абзацем».

При этом быстрых и кардинальных перемен Новиков не ждёт. По его мнению, сами эти изменения должны были случиться, а теперь вопрос в их темпе и в том, как на них повлияют последние переговорные треки, включая встречи в Абу-Даби по украинской теме.

О потеплении отношений с НАТО речи пока не идёт. Депутат описывает ситуацию как борьбу двух сил на Западе: одни требуют продолжать жёсткую конфронтацию, другие пытаются найти пути к решению.

У Москвы, по словам Новикова, достаточно возможностей для переговоров, если Лондон действительно готов к диалогу. К контактам могут подключить не только дипломатов и Администрацию президента, но и Совбез РФ, у которого больше свободы действий.

Тем не менее Лондон держится воинственно в отношении России, несмотря на заявления о контактах. Так, недавно стало известно, что Британия и и страны Северной Европы создадут морской альянс против России. Главной задачей нового партнёрства станет координация действий союзных флотов, авиации и сухопутных войск.