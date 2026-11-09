Планы Великобритании усилить военно-морское сотрудничество со странами Северной Европы против российских подлодок могут свидетельствовать о кризисе в НАТО, заявил полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его мнению, формирование дополнительных объединений внутри альянса вызывает вопросы к работе самого блока.

«Получается, НАТО доживает свои последние дни, если вы в составе НАТО формируете ещё какие-то структурные объединения?» — задался риторическим вопросом военный обозреватель «Газеты.ru».

Он также поставил под сомнение согласованность инициативы с верховным главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе. Кроме того, эксперт предложил уточнить, какие новые угрозы со стороны российских подлодок стали поводом для такого решения.

Заявления Лондона о противодействии Москве пока слишком абстрактны. Вместо общих формулировок о борьбе с угрозами британской стороне следует обозначить конкретные действия, которые она намерена предпринять, отметил специалист.

Напомним, Великобритания и девять стран Северной Европы планируют расширить военное сотрудничество на море для противодействия России. Соглашение должно укрепить уже действующий Объединённый экспедиционный корпус под руководством Лондона и взаимодействие в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.