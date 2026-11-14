Американская компания Medline отзывает медицинские кровати и прекращает выпуск всей продукции этой линейки после семи смертей и 35 серьёзных травм. Проверка выявила риск пожара из-за перегрева электрических деталей, а также опасность защемления пациентов между элементами кровати. Об этом 13 ноября сообщили компания и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Отзыв касается кроватей, матрасов, боковых ограждений и комплектующих, которые Medline поставляла в США и Канаду с 2011 по 2026 год. Среди них — модели для домашнего ухода, длительного лечения и пациентов с ожирением. В список также вошли пульты управления, двигатели и запасные детали.

Электрическая система кроватей может перегреваться, если двигатель заклинило, на оборудование приходится слишком большая нагрузка или в повреждённый пульт попала жидкость. В таких случаях детали способны расплавиться, начать искрить или загореться. FDA предупреждает, что это может привести к пожару, ожогам, отравлению дымом и поражению электрическим током. Есть и другая опасность: пациент может застрять между кроватью и плохо закреплённым боковым ограждением. Риск защемления или удушья возникает также при неправильном использовании аксессуаров и пульта управления.

Число пострадавших за несколько недель заметно выросло. В сообщении Medline от 20 октября фигурировали две смерти и 16 серьёзных травм. К 8 ноября компания получила сведения уже о семи погибших и 35 пострадавших. Пока кровати не отремонтировали или не заменили, Medline рекомендует держать их отключёнными от сети и подключать только для изменения положения пациента.

Некоторые модели можно отремонтировать. Если это невозможно, Medline предлагает заменить кровать или вернуть полную либо часть её первоначальной стоимости. Такая компенсация может распространяться на изделия, купленные за последние пять лет. При этом отзыв касается и более старого оборудования. Ремонтировать или переделывать кровати самостоятельно запрещено.

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