Розовая пони едва не сожгла квартиру с семьёй в Волгограде
В Волгограде детская игрушка загорелась в коляске посреди ночи
В Волгограде детская игрушка стала предполагаемой причиной ночного пожара в квартире. Аккумулятор розовой пони Пинки Пай вспыхнул прямо в коляске, а огонь успел повредить её обивку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Волгограде детская игрушка загорелась в коляске посреди ночи. Видео © Telegram / Baza
Жительница города Виктория рассказала, что проснулась среди ночи от сильного запаха гари. Открыв глаза, женщина увидела пламя в комнате и сразу разбудила мужа. Супруги бросились тушить огонь, опасаясь, что он перекинется на мебель и другие вещи. Им удалось самостоятельно справиться с возгоранием до того, как пожар распространился по квартире.
По словам Виктории, источником огня оказалась игрушечная пони из мультсериала My Little Pony, принадлежавшая её дочери. Пинки Пай лежала в отсеке детской коляски. Женщина предполагает, что у игрушки загорелся аккумулятор. Пламя прожгло ткань коляски и повредило саму игрушку. Никто из членов семьи не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Крыму пауэрбанк взорвался ночью в шкафу детской комнаты. Устройство лежало среди одежды и не было подключено к зарядке. От хлопка проснулся ребёнок, который позвал взрослых. Специалисты напомнили об опасности хранения повреждённых аккумуляторов рядом с легковоспламеняющимися вещами.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)