В Волгограде детская игрушка стала предполагаемой причиной ночного пожара в квартире. Аккумулятор розовой пони Пинки Пай вспыхнул прямо в коляске, а огонь успел повредить её обивку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Волгограде детская игрушка загорелась в коляске посреди ночи. Видео © Telegram / Baza

Жительница города Виктория рассказала, что проснулась среди ночи от сильного запаха гари. Открыв глаза, женщина увидела пламя в комнате и сразу разбудила мужа. Супруги бросились тушить огонь, опасаясь, что он перекинется на мебель и другие вещи. Им удалось самостоятельно справиться с возгоранием до того, как пожар распространился по квартире.

По словам Виктории, источником огня оказалась игрушечная пони из мультсериала My Little Pony, принадлежавшая её дочери. Пинки Пай лежала в отсеке детской коляски. Женщина предполагает, что у игрушки загорелся аккумулятор. Пламя прожгло ткань коляски и повредило саму игрушку. Никто из членов семьи не пострадал.