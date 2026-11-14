Медведь не курит: Забайкалец попросил у косолапого сигарету и едва не поседел
Житель Забайкалья перепутал медведя с человеком и попросил закурить
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Житель Забайкалья попросил закурить у медведя, приняв хищника за невысокого мужчину с рюкзаком. Неожиданная встреча закончилась криками с обеих сторон, но обошлась без нападения. Курьёзную историю РИА «Новости» рассказал сын мужчины Владимир.
Всё произошло во время похода за кедровыми шишками. К вечеру мужчина сильно устал и сквозь тучи гнуса заметил впереди силуэт, напоминавший прохожего с рюкзаком. Незнакомец медленно двигался по лесу и время от времени кряхтел.
Решив попросить сигарету, забайкалец догнал предполагаемого попутчика и дружески хлопнул его по рюкзаку. Однако вместо ткани под рукой оказалась шерсть. В этот момент мужчина понял, что перед ним медведь.
«Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — поделился Владимир.
Перепуганный мужчина бросился к месту стоянки за ружьём. Когда он вернулся с товарищами, зверя уже не было. На месте остались только разорванный рюкзак и следы, которые, по предположению сына, медведь оставил после съеденных орехов. Владимир считает, что именно проблемы с пищеварением заставляли животное медленно идти и кряхтеть.
При этом собеседник агентства уточнил, что необычная встреча произошла давно.
Ранее Life.ru рассказывал о медведе, который вышел на горнолыжный склон в Шерегеше. Хищника заметили туристы из кабины подъёмника. После неожиданного появления зверя отдыхающие решили отказаться от дальнейшего катания.