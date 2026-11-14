Житель Забайкалья попросил закурить у медведя, приняв хищника за невысокого мужчину с рюкзаком. Неожиданная встреча закончилась криками с обеих сторон, но обошлась без нападения. Курьёзную историю РИА «Новости» рассказал сын мужчины Владимир.

Всё произошло во время похода за кедровыми шишками. К вечеру мужчина сильно устал и сквозь тучи гнуса заметил впереди силуэт, напоминавший прохожего с рюкзаком. Незнакомец медленно двигался по лесу и время от времени кряхтел.

Решив попросить сигарету, забайкалец догнал предполагаемого попутчика и дружески хлопнул его по рюкзаку. Однако вместо ткани под рукой оказалась шерсть. В этот момент мужчина понял, что перед ним медведь.

«Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — поделился Владимир.

Перепуганный мужчина бросился к месту стоянки за ружьём. Когда он вернулся с товарищами, зверя уже не было. На месте остались только разорванный рюкзак и следы, которые, по предположению сына, медведь оставил после съеденных орехов. Владимир считает, что именно проблемы с пищеварением заставляли животное медленно идти и кряхтеть.

При этом собеседник агентства уточнил, что необычная встреча произошла давно.