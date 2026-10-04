Медведь ранил оленевода в 250 км от села Конергино на Чукотке

Бурый медведь напал на 45-летнего работника оленеводческой бригады № 5 МУП СХП «Возрождение» на Чукотке. Инцидент произошёл примерно в 250 км от села Конергино муниципального округа Эгвекинот, сообщила местная администрация.

По информации Иультинской районной больницы, хищник укусил мужчину за бедро. Пострадавшего планируют доставить в медицинское учреждение.

«Мужчина получил укушенные раны бедра. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении администрации.

Это второе нападение бурого медведя на человека на Чукотке с начала года. Других обстоятельств произошедшего местные власти пока не раскрыли. В администрации также напомнили правила поведения при встрече с хищником. От медведя нельзя убегать, приближаться к нему, пытаться покормить или сфотографировать с близкого расстояния. Человеку рекомендуют сохранять спокойствие, говорить ровным голосом и медленно отходить, не поворачиваясь к животному спиной и не глядя ему прямо в глаза.

Ранее житель Забайкальского края Владимир столкнулся с медведем во время сбора брусники. Сначала мужчина из-за плохого зрения принял животное за корову или оленя, а затем попытался отпугнуть зверя и побежал к дороге. По пути он бросил куртку и пятилитровый бидон с ягодами, которые отвлекли хищника. Позже встретившиеся ему охотники обнаружили разорванную штормовку и смятую ёмкость.