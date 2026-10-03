Житель Забайкалья спасся от медведя благодаря бидону с брусникой

Житель Забайкальского края Владимир спасся от медведя во время сбора брусники. Отвлечь хищника помогли брошенные куртка и пятилитровый бидон с ягодами. О происшествии он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что сначала принял зверя за корову или оленя. Из-за плохого зрения он лишь спустя некоторое время понял, что неподалёку находится медведь.

«Я медленно от него отошёл, схватил жердь, по сосне ударил и заорал. Потом бросился бежать, уронив куртку-штормовку и 5-литровый бидон с ягодой», — рассказал Владимир.

Добравшись до дороги, он встретил охотников. Один из них отправился к месту встречи со зверем и выстрелил, после чего принёс хозяину разорванную штормовку и смятую ёмкость.

По словам забайкальца, хищник шёл за ним, но задержался возле оставленных вещей. Мужчина предположил, что тот сначала съел бруснику, а затем раздавил бидон.

Ранее в Забайкалье ввели выплату в 15 тысяч рублей за добычу медведя. С 29 сентября в регионе действует режим повышенной готовности, а муниципалитетам поручили усилить меры безопасности и контроль за мусором.