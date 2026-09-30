Медведь убил человека в Коми впервые с 2022 года

В Республике Коми впервые с 2022 года зарегистрировали смертельное нападение медведя на человека. Жертвой стал охотник из Усть-Цилемского района, который сумел самостоятельно добраться до дома после встречи с раненым хищником, но умер от полученных травм. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Трагедия произошла в апреле 2026 года на территории общедоступных охотничьих угодий. По информации местного охотоведа, зверь внезапно набросился на мужчину. Несмотря на тяжёлые повреждения, пострадавшему удалось вернуться домой, однако из-за сильной кровопотери он скончался до прибытия медицинской помощи.

В природоохранном ведомстве уточнили, что с 2022 года в республике не фиксировали случаев гибели людей в результате нападений медведей. За этот период также не поступало сообщений об атаках хищников на домашних и сельскохозяйственных животных.

При этом численность бурых медведей в Коми продолжает расти. За последние пять лет их популяция увеличилась на 20% и достигла 3,9 тысячи особей. Одновременно участились случаи появления лесных зверей возле населённых пунктов. С начала 2026 года местные жители и муниципальные власти направили 54 соответствующих обращения, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Life.ru сообщал о нападении медведицы на охотника в Новгородской области. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону животного, после чего хищница бросилась на него, повалила на землю и нанесла травмы головы и конечностей. Пострадавшему удалось отбиться и застрелить зверя.