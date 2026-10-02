Утром 2 октября медведь вышел на улицу села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии. После появления хищника на место выехали охотники, сообщили РИА «Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Медведь устроил прогулку по селу в Бурятии и напугал местных жителей. Видео © Telegram / Весь Улан-Удэ

Медведь появился на сельской улице. Очевидцы, проезжающие мимо на машине, начали подавать громкие сигналы, пытаясь отогнать зверя в сторону окраины.

В единой дежурно-диспетчерской службе района подтвердили факт выхода медведя к населённому пункту и сообщили, что охотники уже работают на месте.

Проблема с выходами медведей к людям обострилась сразу в нескольких регионах России. Хищников замечали возле жилых домов, школ, дорог и туристических объектов более чем в 40 субъектах страны, а число погибших при нападениях за последние месяцы достигло 21 человека. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Красноярском крае, где жертвами зверей стали семь человек.