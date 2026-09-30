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Опубликовано 30 сентября, 14:09

Медведь взял в осаду Новоуспенское кладбище

В Новосибирской области ограничили въезд на кладбище из-за медведя

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Куйбышевском районе Новосибирской области временно ограничили въезд на Новоуспенское кладбище после появления поблизости медведя. На месте дежурят сотрудники полиции, сообщили в районной администрации.

Хищника заметили в районе кладбища несколько дней назад. Местных жителей попросили пока отложить посещение могил и воздержаться от походов в лес, особенно в одиночку. Власти также рекомендовали не отпускать детей гулять на природу. При встрече с медведем жителей призвали покинуть опасное место и сообщить о животном по номеру 112.

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А ранее Life.ru сообщал о нападении медведя на егеря возле села Черемхово в Забайкалье. Мужчине удалось отбиться от хищника и самостоятельно покинуть опасное место, серьёзных травм он не получил. После происшествия жителей попросили временно не ходить в лес.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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