Косолапый «взял в заложники» японских рыбаков и поставил на уши местную полицию

В японском городе Шиогама медведь забрался на пришвартованное рыболовецкое судно, устроился на носу корабля и уснул. Спустя несколько часов зверь проснулся, прыгнул за борт и уплыл, сообщает SoraNews24. Инцидент произошёл вечером 19 сентября.

По данным местной полиции, медведь ростом около метра поднялся на судно по трапу примерно в 20:30. Трое членов экипажа, находившиеся на борту, успели укрыться в запираемой каюте и не пострадали. Животное тем временем добралось до носовой части судна и, по словам очевидцев, задремало.

Около часа ночи 20 сентября медведь оказался в воде и уплыл. К этому моменту причал уже оцепили полиция и городские службы, следившие за его поведением. Позднее похожего зверя заметили примерно в километре к северо-востоку от порта в прибрежных зарослях, после чего он вновь скрылся. Власти предполагают, что это тот же медведь, которого замечали в районе порта с 18 сентября.

В Японии в последнее время фиксируют рост числа опасных встреч людей с медведями. В августе Life.ru сообщал, что в стране уничтожили более 14 тысяч медведей после серии нападений на людей. За 2025 год жертвами хищников стали 13 человек, а пострадали более 230. Власти связывают участившиеся выходы зверей к населённым пунктам в том числе с нехваткой корма и сокращением населения в сельских районах.