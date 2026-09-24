Один белый, другой серый: Зоолог объяснил появление байки о медвежьем «гибриде» палёным алкоголем

Зоолог и специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар усомнился в сообщениях о появлении на Кунашире нового гибрида белого и бурого медведей. В беседе с Life.ru кандидат биологических наук заявил, что само скрещивание этих видов возможно, однако появление современного гибрида именно на южнокурильском острове считает крайне маловероятным.

«Насчёт Кунашира я скажу так: людям, которые рассказывают об этом, я рекомендую пить хороший алкоголь, а не палёную водку. А во-вторых, им там взяться неоткуда. Туда лёд не доносит с медведями, хоть белыми, хоть чёрными. Эта новость — фейк. То есть законам природы это не противоречит, но не на Кунашире», — рассказал Life.ru Кречмар.

Поводом стали появившиеся 24 сентября сообщения о необычных медведях на Кунашире. Ранее Life.ru писал, что заслуженный эколог России Анатолий Кудактин рассказал о животных с признаками белого и бурого медведей. Он связывал их появление со скрещиванием двух видов.

Кречмар подчеркнул, что белые и бурые медведи действительно способны давать жизнеспособное потомство. Такие случаи достоверно подтверждены в природе. Например, исследователи в Канадской Арктике при помощи генетического анализа выявили четыре гибрида первого поколения и ещё четыре животных, родившихся после последующего скрещивания гибридов с гризли. Это также подтвердило способность такого потомства размножаться.

По словам зоолога, регулярному скрещиванию мешает не столько генетика, сколько биология двух видов.

«Между бурыми и белыми медведями есть достаточно серьёзный барьер, и он не генетического характера, а физиологического. У них гон разнесён по времени. У бурого медведя он происходит с конца мая по конец июля, а у белого — где-то в марте-апреле. Периоды могут пересекаться по совершенно случайным причинам», — объяснил Кречмар.

При этом научные данные требуют важного уточнения к словам эксперта именно о Кунашире. В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Biology and Evolution в 2018 году, генетики изучили двух бурых медведей с острова. Анализ показал у них не менее 4% и 12,7% происхождения от белого медведя. Авторы пришли к выводу, что обе исследованные особи несут следы древней примеси генов полярного медведя. Кунашир при этом назван первой азиатской популяцией бурого медведя, для которой такое происхождение было показано генетически.

Это, однако, не означает, что обнаруженный сейчас светлый медведь является свежим гибридом белого и бурого видов. Генетическая примесь могла сохраниться от гораздо более древних эпизодов скрещивания. Сам заповедник «Курильский» отмечает, что на острове изредка встречаются бурые медведи со светлой головой и предплечьями, а необычная светлая окраска характерна для местной популяции. В другой публикации сотрудники заповедника допускали, что серебристый окрас может быть связан в том числе с близкородственным скрещиванием в изолированной островной популяции.