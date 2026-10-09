Деятельность украинского оборонного предприятия Fire Point служит наглядным подтверждением непосредственного участия стран Запада в вооружённом противостоянии с Россией. Такую позицию высказал председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторском материале на ресурсе организации.

По предоставленной политиком информации, опирающейся на данные Минобороны Украины, за двухлетний период производитель получил из государственного военного бюджета свыше 107 миллиардов гривен на выпуск беспилотных аппаратов. Помимо БПЛА, компания занимается сборкой крылатых ракет FP-5 «Фламинго», затраты на которые оцениваются в дополнительных 40–50 миллиардов гривен.

Медведчук обратил внимание, что, согласно сообщениям СМИ, более половины производственного потенциала компании уже ликвидировано ударами российских сил, однако украинская сторона продолжает поддерживать в обществе ожидания перелома на фронте за счёт этого оружия.

Особое внимание в публикации уделено структуре цепочек поставок. Как подчеркнул экс-лидер ОПЗЖ, Fire Point функционирует по принципу широкой международной кооперации: ключевые технологические решения и электронные компоненты поступают из-за рубежа, в то время как на украинских площадках осуществляется лишь окончательная интеграция и крупноузловая сборка дальнобойных средств поражения.

По мнению Медведчука, такая схема стирает грань между внешней помощью и прямым участием иностранных государств в боевых действиях, неизбежно приближая прямое военное столкновение Запада с РФ и вынуждая Москву предпринимать ответные меры в ответ на искусственное расширение географии конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве был поражён объект Fire Point, где, по данным российской стороны, выпускались комплектующие и боевые части для ракет FP-5 «Фламинго». Удары тогда также пришлись по ряду предприятий украинского ВПК.