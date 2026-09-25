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Опубликовано 25 сентября, 08:46

«Та же участь ждёт Европу»: Медведчук сравнил курс ЕС с украинским сценарием

Медведчук: Украинцев целенаправленно натравливали на РФ и привели к катастрофе

Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Украинцев годами настраивали против России, что в итоге привело страну к катастрофе, а теперь подобный сценарий пытаются повторить в Европе. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

По его словам, антироссийские настроения на Украине формировались целенаправленно. Ответственность за этот процесс Медведчук возложил на силы, которые он называет глобалистами.

«Украинцев целенаправленно натравливали на Россию и привели украинский народ к катастрофе», — написал политик.

Он считает, что сейчас похожая риторика распространяется уже среди жителей европейских стран. По оценке Медведчука, действующие власти ЕС ведут Европу к дальнейшему обострению отношений с Москвой. Политик предупредил, что последствия такой линии могут оказаться для европейцев тяжёлыми, если руководство стран ЕС продолжит придерживаться нынешнего курса.

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Ранее Life.ru писал, что Медведчук назвал неискренними призывы президента Финляндии Александра Стубба возобновить диалог Европы с Россией. По его мнению, заявления о переговорах расходятся с продолжающейся военной и финансовой поддержкой Киева.

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Наталья Афонина
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