Украинцев годами настраивали против России, что в итоге привело страну к катастрофе, а теперь подобный сценарий пытаются повторить в Европе. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье.

По его словам, антироссийские настроения на Украине формировались целенаправленно. Ответственность за этот процесс Медведчук возложил на силы, которые он называет глобалистами.

«Украинцев целенаправленно натравливали на Россию и привели украинский народ к катастрофе», — написал политик.

Он считает, что сейчас похожая риторика распространяется уже среди жителей европейских стран. По оценке Медведчука, действующие власти ЕС ведут Европу к дальнейшему обострению отношений с Москвой. Политик предупредил, что последствия такой линии могут оказаться для европейцев тяжёлыми, если руководство стран ЕС продолжит придерживаться нынешнего курса.

Ранее Life.ru писал, что Медведчук назвал неискренними призывы президента Финляндии Александра Стубба возобновить диалог Европы с Россией. По его мнению, заявления о переговорах расходятся с продолжающейся военной и финансовой поддержкой Киева.