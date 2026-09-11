Медведчук назвал призыв Стубба к переговорам с Россией неискренним

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал неискренними заявления президента Финляндии Александра Стубба о необходимости возобновить переговоры Европы с Россией. По мнению политика, слова о диалоге расходятся с реальным курсом европейских государств.

Ранее Стубб заявил в интервью немецкому Bild, что Европе необходимо восстановить политические контакты с Москвой. «Я считаю, что кто-то в Европе должен возобновить диалог с Россией, чтобы понять, что там происходит. Мы должны разговаривать друг с другом на политическом уровне», — говорил президент Финляндии.

Медведчук считает такую риторику противоречивой. По его оценке, европейские власти одновременно говорят о необходимости переговоров и продолжают поддерживать Киев оружием, деньгами и санкционным давлением на Москву. Именно поэтому заявления о готовности к диалогу он назвал лживыми.

Подобную позицию лидер «Другой Украины» высказывал и раньше. В мае он утверждал, что европейские политики всё чаще заговорили о контактах с Россией не из-за изменения отношения к Москве, а из-за политических и экономических проблем внутри самого ЕС. При этом он подчёркивал, что, пока Европа сохраняет прежнюю антироссийскую линию, полноценного участия в переговорном процессе, по его мнению, ждать не стоит.

Сам Стубб за последние месяцы действительно скорректировал риторику по вопросу контактов с Москвой. В одном из недавних интервью он прямо признавал, что изменил мнение о переговорах с Владимиром Путиным и теперь считает, что кто-то из европейских лидеров должен поддерживать такой канал связи и попытаться содействовать мирному процессу.

При этом президент Финляндии продолжает выступать за военную и финансовую помощь Украине и сохранение санкционного давления на Россию. В августовском интервью он называл эти меры частью стратегии, которая, по его мнению, должна привести стороны к переговорам.

Ранее Life.ru рассказывал, что европейские политики всё чаще говорят о необходимости возобновления контактов с Россией, несмотря на сохраняющиеся разногласия вокруг украинского конфликта.