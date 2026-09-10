«Не хватит смелости»: Военкор призвал не ждать от Стубба главного признания

Президент Финляндии Александр Стубб не решится признать российский статус Крыма или приехать на полуостров. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

«Александру Стуббу не хватит смелости признать право крымского народа на самоопределение и российский статус Крыма», — сказал Хейсканен. Он также выразил уверенность, что финский лидер не станет лично общаться с жителями полуострова.

Ранее военкор записал в Крыму видеообращение к Стуббу и пригласил его приехать на полуостров, попробовать местные фрукты и пирожные. По утверждению Хейсканена, он отправил запись на электронную почту и страницы в соцсетях администрации президента Финляндии. Общественник считает, что в администрации ознакомились с роликом, однако увидели в приглашении подвох. Официальной реакции Стубба на обращение не последовало.