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Опубликовано 10 сентября, 09:08

«Не хватит смелости»: Военкор призвал не ждать от Стубба главного признания

Военкор Хейсканен: Стубб не решится признать российский статус Крыма

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva/Sipa USA

Президент Финляндии Александр Стубб не решится признать российский статус Крыма или приехать на полуостров. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» финский общественник и военкор Кости Хейсканен.

«Александру Стуббу не хватит смелости признать право крымского народа на самоопределение и российский статус Крыма», — сказал Хейсканен. Он также выразил уверенность, что финский лидер не станет лично общаться с жителями полуострова.

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Ранее военкор записал в Крыму видеообращение к Стуббу и пригласил его приехать на полуостров, попробовать местные фрукты и пирожные. По утверждению Хейсканена, он отправил запись на электронную почту и страницы в соцсетях администрации президента Финляндии. Общественник считает, что в администрации ознакомились с роликом, однако увидели в приглашении подвох. Официальной реакции Стубба на обращение не последовало.

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Татьяна Миссуми
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