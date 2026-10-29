Испания и Португалия расширяют военно-техническое сотрудничество с Украиной, несмотря на экономические трудности внутри собственных стран. С таким заявлением выступил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик утверждает, что испанские и португальские компании участвуют в совместных проектах с украинскими производителями вооружений. Речь идёт о разработках в области ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других видов вооружения, которые могут применяться для атак на российскую территорию.

Политик противопоставил такое сотрудничество внутренним проблемам Испании и Португалии. Он обратил внимание на жилищный кризис и рост стоимости жизни, с которыми сталкиваются жители обеих стран. Медведчук считает, что за заявлениями европейских властей о поддержке Украины стоят конкретные проекты по производству вооружений. При этом он подверг критике приоритеты правительств двух государств.