Медведчук обвинил Испанию и Португалию в разработке оружия для ударов по России
Медведчук заявил о совместной разработке оружия Украиной, Испанией и Португалией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Испания и Португалия расширяют военно-техническое сотрудничество с Украиной, несмотря на экономические трудности внутри собственных стран. С таким заявлением выступил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Политик утверждает, что испанские и португальские компании участвуют в совместных проектах с украинскими производителями вооружений. Речь идёт о разработках в области ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других видов вооружения, которые могут применяться для атак на российскую территорию.
Политик противопоставил такое сотрудничество внутренним проблемам Испании и Португалии. Он обратил внимание на жилищный кризис и рост стоимости жизни, с которыми сталкиваются жители обеих стран. Медведчук считает, что за заявлениями европейских властей о поддержке Украины стоят конкретные проекты по производству вооружений. При этом он подверг критике приоритеты правительств двух государств.
Ранее Life.ru рассказывал о сотрудничестве украинского производителя ракет и дальнобойных беспилотников Fire Point с европейскими оборонными компаниями. В частности, предприятие участвует в разработке системы противоракетной обороны Freyja, объединяющей технологии нескольких европейских производителей. Проект предусматривает создание ракеты-перехватчика и использование зарубежных радиолокационных систем и средств наведения.