От тысяч терминалов Starlink до критики: Почему Маск резко изменил отношение к Украине

Американский предприниматель Илон Маск заметно изменил своё отношение к поддержке Украины с начала конфликта. Если в 2022 году миллиардер активно помогал Киеву, то впоследствии стал выступать с резкой критикой украинской стороны. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Взгляды владельца SpaceX постепенно изменились от готовности предоставлять масштабную помощь до открытого недовольства действиями Киева. В первые месяцы конфликта Маск организовал поставки тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Оборудование поступало в украинские больницы, на электростанции и в государственные учреждения, помогая поддерживать связь.

Однако вскоре терминалы начали активно применять и украинские военные. В частности, системы спутниковой связи использовались для координации подразделений и управления беспилотниками. Опубликованные кадры атак с использованием Starlink вызвали серьёзную обеспокоенность внутри компании. Сотрудники начали задаваться вопросами о последствиях военного применения технологии.

Позднее Маск рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону, что Starlink изначально не создавался для участия в боевых действиях. Именно использование системы в военных целях стало одним из факторов изменения позиции предпринимателя.