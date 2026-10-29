От тысяч терминалов Starlink до критики: Почему Маск резко изменил отношение к Украине
Atlantic: Маск изменил свою позицию от поставок Украине Starlink до критики
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Американский предприниматель Илон Маск заметно изменил своё отношение к поддержке Украины с начала конфликта. Если в 2022 году миллиардер активно помогал Киеву, то впоследствии стал выступать с резкой критикой украинской стороны. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Взгляды владельца SpaceX постепенно изменились от готовности предоставлять масштабную помощь до открытого недовольства действиями Киева. В первые месяцы конфликта Маск организовал поставки тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Оборудование поступало в украинские больницы, на электростанции и в государственные учреждения, помогая поддерживать связь.
Однако вскоре терминалы начали активно применять и украинские военные. В частности, системы спутниковой связи использовались для координации подразделений и управления беспилотниками. Опубликованные кадры атак с использованием Starlink вызвали серьёзную обеспокоенность внутри компании. Сотрудники начали задаваться вопросами о последствиях военного применения технологии.
Позднее Маск рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону, что Starlink изначально не создавался для участия в боевых действиях. Именно использование системы в военных целях стало одним из факторов изменения позиции предпринимателя.
Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении правил использования Starlink. По словам предпринимателя, ВСУ применяли гражданскую спутниковую сеть для наступательных ударов беспилотниками, хотя подобное использование сервиса запрещено. Маск заявил, что SpaceX закрыла техническую возможность проведения таких атак.