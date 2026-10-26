Медведев назвал 30 тысяч санкций доказательством мощи экономики России

Дмитрий Медведев заявил об огромном экономическом потенциале России. По его словам, страна продолжает развиваться даже под давлением 30 тысяч односторонних санкций.

Такую оценку зампред Совбеза и председатель «Единой России» дал на заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!». Политик обратил внимание на само количество введённых ограничений, назвав его весьма показательным.

«Но само по себе это весьма показательно. Это всё-таки у нас экономический потенциал огромный», — сказал Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что расходы на оборону, безопасность и поддержку участников специальной военной операции должны быть в полном объеме обеспечены финансированием в ближайшие три года. По его словам, соответствующие средства необходимо предусмотреть в федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Медведев отметил, что речь идет не только об укреплении обороноспособности страны, но и о выполнении социальных обязательств перед военнослужащими и их близкими. Он