Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал безумной идею вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки. Свою позицию политик изложил в публикации, посвящённой новым предложениям западных СМИ по урегулированию конфликта.

Медведев обратил внимание на обсуждение возможного принятия Киева в обновлённый Североатлантический альянс при условии отказа Украины от части территорий. Он напомнил, что перспектива присоединения страны к военному блоку стала, по его оценке, одной из причин начала конфликта.

«А НАТО – враждебный России блок. Тут и комментировать нечего», — подчеркнул зампред Совбеза в телеграм-канале.

Впрочем, Медведев допустил и совершенно иной вариант обсуждаемой территориальной сделки. По его словам, ситуация выглядела бы иначе, если бы речь шла о всей территории Украины, за исключением Галиции.

Отдельно политик упомянул Львов, который, как он иронично заметил, мог бы стать «прикупом» для Польши и других сторонников Киева.

Тема возможного обмена территорий на членство в НАТО вновь возникла на фоне переговоров по украинскому урегулированию. Ранее Life.ru сообщал, что США впервые предложили Владимиру Зеленскому обсудить вывод украинских войск из Донбасса в обмен на вступление в альянс. Украинский лидер заявил, что окончательных обязательств по членству в НАТО Вашингтон не предоставил.

При этом вопрос территориальных уступок остаётся одним из главных разногласий на переговорах. Зеленский ранее отвергал возможность отказа от Донбасса, заявляя о необходимости конкретных гарантий безопасности со стороны западных партнёров.