Медведев назвал ЕР и президента главными целями атак противников России

Попытки враждебных России сил повлиять на избирательную кампанию через информационные атаки обречены на провал. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».

«Главная цель информационных атак слабеющих врагов, конечно, — правящая партия и сам президент. Они ничего не добьются. Зубы искрошат от злости в порошок, но ничего не смогут сделать», — сказал он.

Политик отметил, что ЕР сложнее вести кампанию, чем другим участникам: правящая партия отвечает за положение дел в стране. Критиковать чужую работу, по его словам, гораздо проще, чем добиваться результатов.

При этом ЕР ведёт открытую дискуссию с парламентской оппозицией о программах и сценариях развития государства. В главном вопросе — защите России — позиции политических сил совпадают, подчеркнул Медведев.

Партия заранее учитывала риск информационных атак извне и подготовилась к ним. Теперь ей предстоит доказать действенность своих принципов, некоторые из которых Медведев назвал единственно возможными.

Ранее Медведев объяснил ужесточение своей риторики разочарованием в бывших партнёрах России. Он признался, что ожидал от ряда государств более разумного поведения и готовности понять опасения Москвы. В частности, политик указал на расширение НАТО и игнорирование российских аргументов против приближения альянса к границам страны.