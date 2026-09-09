Медведев заявил о риске перерастания конфликта на Украине в мировой

Украинский конфликт может перерасти в мировой. Такую вероятность допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его оценке, риск подобного развития событий сохраняется.

«Есть ли такая вероятность [разрастания в мировой конфликт]? К сожалению, да. Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени», — сказал политик в интервью «Ведомостям».

Ранее Life.ru писал, что Медведев назвал противостояние России с рядом западных стран глобальным и системным. При этом он подчёркивал, что военные действия пока не приобрели глобального характера, и выражал надежду, что этого не произойдёт.