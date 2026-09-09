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Опубликовано 9 сентября, 17:14

Медведев заявил о риске перерастания конфликта на Украине в мировой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov

Украинский конфликт может перерасти в мировой. Такую вероятность допустил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его оценке, риск подобного развития событий сохраняется.

«Есть ли такая вероятность [разрастания в мировой конфликт]? К сожалению, да. Если мы по каким-либо причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени», — сказал политик в интервью «Ведомостям».

Медведев объяснил «выродку» Зеленскому и ЕС, на что Россия никогда не пойдёт
Медведев объяснил «выродку» Зеленскому и ЕС, на что Россия никогда не пойдёт

Ранее Life.ru писал, что Медведев назвал противостояние России с рядом западных стран глобальным и системным. При этом он подчёркивал, что военные действия пока не приобрели глобального характера, и выражал надежду, что этого не произойдёт.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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