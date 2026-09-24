Медведев назвал победу над врагом важнейшей задачей России
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Победа над врагом является важнейшей задачей, стоящей сегодня перед Россией. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии.
«Победа на прошедших выборах становится для нас точкой отсчета для новых достижений и для победы над врагом — это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нашей страной. Я уверен, что каждый из вас готов в полной мере воплотить в жизнь то, что нам доверено миллионами людей. Давайте приложим для этого все усилия», — сказал Медведев.
Ранее Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Государственную думу. Медведев также поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов. В их числе он назвал сотрудников избирательных комиссий и добровольцев.
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