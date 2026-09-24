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Опубликовано 24 сентября, 13:00

Медведев назвал победу над врагом важнейшей задачей России

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Победа над врагом является важнейшей задачей, стоящей сегодня перед Россией. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии.

«Победа на прошедших выборах становится для нас точкой отсчета для новых достижений и для победы над врагом — это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нашей страной. Я уверен, что каждый из вас готов в полной мере воплотить в жизнь то, что нам доверено миллионами людей. Давайте приложим для этого все усилия», — сказал Медведев.

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Ранее Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Государственную думу. Медведев также поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов. В их числе он назвал сотрудников избирательных комиссий и добровольцев.

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Александра Мышляева
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