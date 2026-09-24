Медведев назвал победу над врагом важнейшей задачей России

«Победа на прошедших выборах становится для нас точкой отсчета для новых достижений и для победы над врагом — это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нашей страной. Я уверен, что каждый из вас готов в полной мере воплотить в жизнь то, что нам доверено миллионами людей. Давайте приложим для этого все усилия», — сказал Медведев.