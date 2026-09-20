Медведев заявил о доверии избирателей к кандидатам — участникам СВО

Избиратели наверняка поддержали участников специальной военной операции, выдвинувших свои кандидатуры на нынешних выборах. Такое мнение выразил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что герои СВО впервые участвовали в кампании федерального уровня. Они также баллотировались в законодательные собрания регионов.

«Уверен, хотя ещё и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие», — заявил Медведев, комментируя первые итоги парламентских выборов.

По словам политика, эту поддержку кандидаты заслужили своей службой и подвигами, направленными на защиту страны.

«Вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление её суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме», — подчеркнул он.