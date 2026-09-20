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Опубликовано 20 сентября, 18:48

Медведев заявил о доверии избирателей к кандидатам — участникам СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Избиратели наверняка поддержали участников специальной военной операции, выдвинувших свои кандидатуры на нынешних выборах. Такое мнение выразил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что герои СВО впервые участвовали в кампании федерального уровня. Они также баллотировались в законодательные собрания регионов.

«Уверен, хотя ещё и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие», — заявил Медведев, комментируя первые итоги парламентских выборов.

По словам политика, эту поддержку кандидаты заслужили своей службой и подвигами, направленными на защиту страны.

«Вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление её суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме», — подчеркнул он.
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Ранее Дмитрий Медведев назвал достойным результат «Единой России» на выборах в Госдуму. Согласно экзитполу АЦ ВЦИОМ, партию поддержали 49,4% опрошенных избирателей. Окончательные итоги выборов в ГД подведут не раньше 25 сентября.

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Николь Вербер
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