Медведев назвал случайностью попадание мячом в зрителя в Пекине

Даниил Медведев назвал случайностью попадание мячом в болельщика, из-за которого его дисквалифицировали в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине. Российский теннисист заявил об этом после матча с Новаком Джоковичем.

По словам Медведева, он не пытался с досады отправить мяч на трибуны. Россиянин объяснил, что тот отскочил обратно, после чего он хотел лишь отбить его в другую сторону.

«Вы можете увидеть, что я не бил по мячу от злости. Мяч отскакивал обратно, поэтому я просто попытался отбить его куда-нибудь ещё, чтобы он не улетел за пределы корта», — сказал спортсмен.

Медведев признался, что почувствовал себя ужасно, когда понял, что мяч угодил зрителю в голову. Теннисист выразил надежду, что с болельщиком всё в порядке, и намерен связаться с ним, если тот согласится.

Инцидент произошёл во втором сете при счёте 5:3 в пользу Джоковича. После попадания мяча в зрителя судья дисквалифицировал россиянина, а серб автоматически вышел в финал соревнований.

Из-за снятия с турнира Медведев также может лишиться 200 рейтинговых очков и почти 220 тысяч долларов призовых, полагавшихся за выход в полуфинал.

Ранее Life.ru сообщал о дисквалификации Медведева после попадания мячом в зрителя. Первый сет Джокович выиграл со счётом 7:5, а во второй партии вёл 5:3, когда встречу досрочно завершили.