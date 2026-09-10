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Опубликовано 10 сентября, 09:14

Медведев: Необходимости в мобилизации в России нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Необходимости в проведении мобилизации в России сейчас нет, поскольку потребности Вооружённых сил полностью обеспечиваются за счёт контрактников и добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям».

«Потребности же Вооружённых сил России полностью удовлетворяются за счёт контрактников и добровольцев», — сказал Медведев, подчеркнув, что поэтому вопрос о новой мобилизации не стоит.

Распространяющиеся сообщения о возможной осенней мобилизации он назвал «лживой провокацией» Киева. По мнению зампреда Совбеза, подобные слухи распространяются в том числе в расчёте на дестабилизацию ситуации в России в период выборов.

Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России
Путин назвал «чушью собачей» заявления о мобилизации в России

Ранее Владимир Путин официально опроверг планы по проведению новой мобилизации в России. Президент подчеркнул, что текущая ситуация не требует таких мер, а появляющиеся сообщения о мобилизации назвал информационной атакой. Глава государства также связал распространение подобных слухов с предстоящими выборами в Госдуму.

Больше новостей о ходе спецоперации и Вооружённых силах России — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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