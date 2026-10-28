Медведев обсудил с президентом Намибии борьбу против западных санкций

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой совместное противодействие неоколониализму, вмешательству в выборы и односторонним санкциям. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы репарационного правосудия, которое предусматривает возмещение ущерба от нарушений прав и других последствий колониальной политики. Отдельное внимание участники встречи уделили защите избирательных процессов от внешнего влияния и применению экономических ограничений.

«Состоялась встреча с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва, в ходе которой обсуждались совместные усилия по борьбе с неоколониализмом, в том числе вопросы репаративного правосудия, вмешательства в избирательный процесс и односторонних санкций», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также охарактеризовал Россию и Намибию как надёжных партнёров. По его словам, государства поддерживают прочные политические связи, а объёмы взаимной торговли продолжают увеличиваться.

Встреча прошла на фоне визита Нанди-Ндайтвы в Москву для участия в третьем саммите «Россия — Африка». Мероприятие состоится 28–29 октября и объединит представителей африканских государств для обсуждения экономического и политического сотрудничества с Россией.