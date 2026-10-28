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Опубликовано 28 октября, 02:28

Медведев обсудил с президентом Намибии борьбу против западных санкций

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обсудил с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтвой совместное противодействие неоколониализму, вмешательству в выборы и односторонним санкциям. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы репарационного правосудия, которое предусматривает возмещение ущерба от нарушений прав и других последствий колониальной политики. Отдельное внимание участники встречи уделили защите избирательных процессов от внешнего влияния и применению экономических ограничений.

«Состоялась встреча с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва, в ходе которой обсуждались совместные усилия по борьбе с неоколониализмом, в том числе вопросы репаративного правосудия, вмешательства в избирательный процесс и односторонних санкций», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также охарактеризовал Россию и Намибию как надёжных партнёров. По его словам, государства поддерживают прочные политические связи, а объёмы взаимной торговли продолжают увеличиваться.

Встреча прошла на фоне визита Нанди-Ндайтвы в Москву для участия в третьем саммите «Россия — Африка». Мероприятие состоится 28–29 октября и объединит представителей африканских государств для обсуждения экономического и политического сотрудничества с Россией.

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Ранее Дмитрий Медведев заявил о важности защиты государственного суверенитета при проведении президентских выборов, комментируя голосование в Бразилии. Зампред Совбеза отметил, что бразильская сторона, по его оценке, столкнулась с попытками внешнего вмешательства в избирательный процесс. Политик предложил закрепить в международном праве понятие электорального суверенитета и разработать механизмы его коллективной защиты. Среди возможных мер он назвал независимое наблюдение за голосованием и обеспечение безопасности избирательной инфраструктуры.

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Антон Голыбин
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