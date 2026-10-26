Более 30 тысяч ограничительных мер не смогли остановить развитие России, несмотря на экономическое и политическое давление. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на третьем заседании постоянного комитета движения «За свободу наций!».

«В отношении России, как известно, введено более 30 тысяч незаконных односторонних ограничительных мер. Вот вы думаете, 30 тысяч — Россия как стояла, так и стоит, и развивается даже под давлением этих 30 тысяч мер», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза неоднократно обращал внимание на масштаб санкционного давления. Ещё в июле 2026 года он говорил, что с подобным количеством ограничений не сталкивалось ни одно государство в мировой истории.