«Что не убивает, делает сильнее»: Медведев ответил на санкции США словами Ницше

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал американские санкции против РФ цитатой немецкого философа Фридриха Ницше. Своё высказывание политик опубликовал в мессенджере Max.

«А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker (То, что не убивает меня, делает меня сильнее — прим. Life.ru)», — написал Медведев.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения американского закона, названного в честь покойного сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает дополнительные ограничения против России. Впрочем, 16 октября президент США Дональд Трамп приостановил применение части санкционных мер, сославшись на национальные интересы страны. При этом сам закон отменён не был.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё в сентябре Медведев предложил отвечать на американские санкции мерами военного сдерживания. По его мнению, Вашингтон воспринимает только прямые силовые сигналы, поэтому такой подход следует использовать в ответ на новые ограничения. Тогда политик также раскритиковал действия западных стран в отношении российского бизнеса.

Позднее зампред Совбеза обвинил Европу в разрушении экономического сотрудничества с Москвой. В интервью иранскому телевидению он заявил, что европейские государства сами создали себе проблемы, отказавшись от прежних связей с РФ. Среди последствий этой политики Медведев назвал дорогие энергоресурсы, инфляцию и дефицит отдельных товаров.

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