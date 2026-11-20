Вся тысячелетняя история России неразрывно связана с православием, а превращение страны в мировую державу стало возможным благодаря принятию христианства. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель».

«Совершенно очевидно, что вся история России тысячелетняя, это история православия. Можно об этом абсолютно откровенно сказать», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. При этом, по его оценке, именно распространение православия сыграло определяющую роль в становлении российского государства.

«Да, у нас разные конфессии есть, но вот именно развитие государства ускорилось и, по сути, Россия превратилась в какой-то момент в крупную страну, а потом в державу мирового уровня после принятия православия», — пояснил он.

Таким образом, Медведев связал развитие российской государственности, укрепление страны и её выход на мировую арену с духовными традициями, сформировавшимися после Крещения Руси.

Заявление прозвучало в документальном проекте Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель», подготовленном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьера картины на Первом канале запланирована на 20 ноября. Фильм посвящён истории Русской православной церкви и её роли в жизни общества.