Медведев обыграл Атмана и вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате

Первая ракетка России Даниил Медведев пробился в полуфинал теннисного турнира ATP 250 в Алма-Ате. В четвертьфинале 23 октября россиянин уверенно обыграл представителя Франции Теранса Атмана со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Занимающий пятое место в мировом рейтинге Медведев не отдал сопернику ни одного сета и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Француз располагается на 98-й строчке рейтинга ATP.

Россиянин контролировал ход матча, сделав по одному брейку в каждой партии. На своей первой подаче Медведев выиграл 91% очков, не оставив Атману шансов переломить ход встречи.

Теперь за выход в финал Медведев поборется с победителем матча между соотечественником Кареном Хачановым и казахстанцем Александром Бубликом. Сейчас в матче идёт третий сет.

Медведев защищает титул, завоёванный в Алма-Ате год назад. В 2025 году он победил в финале француза Корентена Муте и прервал более чем двухлетнюю серию без трофеев ATP. Нынешний турнир проходит на хардовом покрытии, а его призовой фонд превышает миллион долларов.

Ранее Life.ru рассказывал о триумфе Медведева на турнире в Алма-Ате в октябре 2025 года. Тогда россиянин одолел Муте в трёх сетах — 7:5, 4:6, 6:3 — и завоевал 21-й титул в карьере. Эта победа позволила ему сравняться с Николаем Давыденко по числу одиночных трофеев ATP.