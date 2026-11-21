Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо в заключительном матче группового этапа. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Победа позволила 30-летнему россиянину занять второе место в группе и получить последнюю путёвку в полуфинал. Теперь ему предстоит встретиться с первой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Оба полуфинала пройдут 21 ноября, а в другой паре сыграют испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон.

Медведев в четвёртый раз преодолел групповой этап Итогового турнира ATP. В 2020 году он стал чемпионом, год спустя уступил Звереву в финале, а в 2023-м остановился в полуфинале после поражения от Янника Синнера. Всего на счету россиянина 25 титулов ATP в одиночном разряде, включая победу на US Open — 2021.

Ранее Медведев потерпел первое поражение на нынешнем Итоговом турнире, уступив Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 4:6. До этого россиянин начал соревнования с победы над итальянцем Флавио Коболли — 7:6 (7:4), 6:3. Таким образом, для выхода в полуфинал ему требовалось обыграть Тиафо в заключительной встрече группы.