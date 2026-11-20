Александр Зверев завершил групповой этап Итогового турнира ATP в Турине без поражений. В заключительном матче немецкий теннисист победил француза Артура Фиса со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Зверев обыграл Фиса в ATP. Видео © X / ATP Tour

Вторая партия получилась значительно напряжённее первой. Соперники не позволили друг другу сделать брейк, поэтому победителя определил тай-брейк. На нём Зверев быстро создал комфортный отрыв — 6:1, однако затем едва не упустил преимущество. Фис отыграл пять матчболов подряд и сравнял счёт. Тем не менее немец выиграл два следующих розыгрыша и закрыл встречу с шестой попытки.

Во время тай-брейка у Зверева возникли проблемы с ногой: он начал прихрамывать. Несмотря на это, теннисист сумел завершить матч в свою пользу. Победа над французом стала для немца третьей на групповом этапе. Зверев занял первое место в группе Джона Макинроя и вышел в полуфинал, не проиграв ни одного сета. Компанию ему в следующем раунде составил американец Бен Шелтон.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас досрочно пробился в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, не дожидаясь своего последнего матча группового этапа. Путёвку в следующую стадию ему обеспечила победа американца Фрэнсиса Тиафо над итальянцем Флавио Коболли. Алькарас выиграл оба стартовых поединка в группе Ивана Лендла. Сначала 23-летний испанец разгромил Тиафо со счётом 6:2, 6:2, а затем оказался сильнее россиянина Даниила Медведева — 6:2, 6:4.