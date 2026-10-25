Медведев призвал США «исправить досадное недоразумение» в лице Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил президенту США Дональду Трампу поручить Пентагону и ЦРУ разобраться с Владимиром Зеленским. По мнению российского политика, действия украинского лидера наносят американскому президенту больший ущерб, чем разногласия Вашингтона с Венесуэлой, Кубой и Ираном. Об этом Медведев написал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», — написал зампред Совбеза.

Медведев считает, что Зеленский создаёт серьёзные проблемы для интересов Трампа. При этом российский политик противопоставил ситуацию вокруг Украины претензиям американской администрации к трём другим государствам.

«Ведь вреда для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану, вместе взятым», — говорится в публикации.

В завершение Медведев добавил, что «метод, место и способ не имеют значения».