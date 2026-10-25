BZ: Зеленский рискует обострить конфликт с Трампом из-за сделки с Россией

Владимир Зеленский рискует ещё сильнее испортить отношения с Вашингтоном из-за своей реакции на дизельную сделку России и США. Такое мнение высказала колумнистка Марта Гавришко в статье для Berliner Zeitung.

По оценке автора, Киев сам способствовал ухудшению отношений с американской администрацией. Вашингтон неоднократно призывал украинскую сторону отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако разногласия по этому вопросу сохранялись.

Гавришко считает, что позиция Киева стала одним из факторов, подтолкнувших Дональда Трампа к энергетическому соглашению с Москвой. При этом, по её предположению, американский президент мог рассчитывать не только на сдерживание цен на топливо, но и на возобновление дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Сама договорённость была достигнута 9 октября в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. США согласились временно ослабить часть санкционных ограничений для поставок российского дизеля. Зеленский раскритиковал это решение, усмотрев в нём уступку Москве.

Автор Berliner Zeitung полагает, что обвинения в адрес Трампа могут оказаться опасными для Украины, которая продолжает зависеть от американской военной помощи, разведданных и спутниковой связи.

«Это опасная игра для страны, у которой заканчиваются варианты», — говорится в публикации.

По мнению Гавришко, дальнейшее обострение отношений с Белым домом способно осложнить положение Киева накануне зимы.