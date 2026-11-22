Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в итальянском Турине. В полуфинале соревнований он проиграл немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (0:7), 4:6.

В первом сете соперники дошли до тай-брейка, на котором Зверев не отдал россиянину ни одного очка. Во второй партии немецкому теннисисту хватило одного преимущества в геймах на приёме подачи, чтобы довести встречу до победы.

В решающем матче Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее оказался сильнее американца Бена Шелтона.

Для Медведева этот полуфинал стал четвёртым выходом в плей-офф Итогового турнира ATP. В 2020 году россиянин завоевал титул, в 2021-м дошёл до финала, где уступил Звереву, а в 2023 году проиграл в полуфинале итальянцу Яннику Синнеру.

Путёвку в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине Даниил Медведев завоевалв последнем матче группового этапа. Тогда российский теннисист победил американца Фрэнсиса Тиафо в двух партиях.