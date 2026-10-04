Медведев рассказал, куда в первую очередь направляют российское оружие

Производимое в России оружие в первую очередь направляется на достижение победы в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию, сражается. Огромное количество наших парней находится на фронте. И оружие, которое мы производим, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что лично участвует в контроле этой сферы.

Ранее Медведев сообщил, что Россия не стремится занимать чьё-либо место, оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты. По его словам, у РФ есть собственные национальные интересы, однако Москва не ставит перед собой цели вытеснять другие государства или добиваться доминирования.