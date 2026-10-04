Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 05:51

Медведев рассказал, куда в первую очередь направляют российское оружие

Медведев: Оружие России прежде всего направляется для победы в СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Производимое в России оружие в первую очередь направляется на достижение победы в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Россия находится в состоянии военных действий, проводит специальную военную операцию, сражается. Огромное количество наших парней находится на фронте. И оружие, которое мы производим, естественно, прежде всего направляется для достижения победы над нашим врагом», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что лично участвует в контроле этой сферы.

Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине
Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине

Ранее Медведев сообщил, что Россия не стремится занимать чьё-либо место, оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты. По его словам, у РФ есть собственные национальные интересы, однако Москва не ставит перед собой цели вытеснять другие государства или добиваться доминирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar