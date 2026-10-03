Медведев перечислил три условия России для устойчивого мира на Украине
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Для устойчивого политического урегулирования Украина должна получить нейтральный и неядерный статус, отказаться от националистического курса и признать российскую юрисдикцию над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
«Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», — сказал Медведев.
Первым условием он назвал нейтральный, неядерный и независимый статус Украины. По его словам, речь идёт о возвращении к положениям, заложенным в украинской Конституции, Декларации о суверенитете и других документах 1990-х годов.
Вторым пунктом Медведев обозначил отказ Киева от националистического курса и осуждение ограничений в отношении русского языка и всего российского.
Третьим условием зампред Совбеза назвал переход под российскую юрисдикцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, закреплённых в Конституции РФ как субъекты России.
Медведев отметил, что территориальный вопрос может быть урегулирован дипломатическим путём. «Если этого не будет, мы сделаем это военным способом», — заключил он.
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