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Опубликовано 4 октября, 13:06

«Здесь нечего обсуждать»: Песков заявил о борьбе даже за 0,01% ДНР

Песков: Россия продолжит борьбу даже за 0,01% территории ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет продолжать борьбу за всю территорию ДНР, даже если речь пойдёт об одной сотой процента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», — сказал представитель Кремля.

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На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остаётся около 11% территории ДНР. Российский президент считает, что ВС РФ займут её значительно раньше сроков, которые, по его словам, называют Киев и европейские страны.

Ранее Путин объяснил позицию Москвы по Донбассу, подчеркнув, что вопрос, по его мнению, заключается не просто в территории, а в людях и создании условий для долгосрочного мира.

Главные решения лидеров, дипломатия и события вокруг украинского конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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