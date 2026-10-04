Россия будет продолжать борьбу за всю территорию ДНР, даже если речь пойдёт об одной сотой процента. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Да хоть полпроцента, хоть одна сотая процента. Это Российская Федерация. Здесь нечего обсуждать», — сказал представитель Кремля.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остаётся около 11% территории ДНР. Российский президент считает, что ВС РФ займут её значительно раньше сроков, которые, по его словам, называют Киев и европейские страны.

Ранее Путин объяснил позицию Москвы по Донбассу, подчеркнув, что вопрос, по его мнению, заключается не просто в территории, а в людях и создании условий для долгосрочного мира.