«Нас устраивают добросердечные отношения»: Медведев объяснил подход России к соседям

Россия не стремится занимать чьё-либо место, оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По словам Медведева, у России есть собственные национальные интересы, однако Москва не ставит перед собой цели вытеснять другие государства или добиваться доминирования.

«Мы не стремимся ни на кого давить, мы не думаем о том, чтобы с кем-то конфликтовать. Нас вполне устраивают добросердечные отношения с нашими соседями, в том числе и с Ираном», — сказал он.

Зампред Совбеза противопоставил такой подход политике западных государств, которые, по его оценке, стремятся занимать чужое место и расширять своё влияние.

Отдельно Медведев подчеркнул заинтересованность России в добрососедских отношениях с окружающими её странами, назвав в числе таких партнёров Иран.

18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России восстановить отношения и сотрудничество с европейскими соседями. Он также подчёркивал отсутствие у Москвы намерений угрожать европейским государствам.