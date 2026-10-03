«Нас устраивают добросердечные отношения»: Медведев объяснил подход России к соседям
Медведев: Россия не стремится ни на кого давить и ни с кем конфликтовать
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Россия не стремится занимать чьё-либо место, оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
По словам Медведева, у России есть собственные национальные интересы, однако Москва не ставит перед собой цели вытеснять другие государства или добиваться доминирования.
«Мы не стремимся ни на кого давить, мы не думаем о том, чтобы с кем-то конфликтовать. Нас вполне устраивают добросердечные отношения с нашими соседями, в том числе и с Ираном», — сказал он.
Зампред Совбеза противопоставил такой подход политике западных государств, которые, по его оценке, стремятся занимать чужое место и расширять своё влияние.
Отдельно Медведев подчеркнул заинтересованность России в добрососедских отношениях с окружающими её странами, назвав в числе таких партнёров Иран.
18 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России восстановить отношения и сотрудничество с европейскими соседями. Он также подчёркивал отсутствие у Москвы намерений угрожать европейским государствам.
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