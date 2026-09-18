Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Ранее Life.ru писал, что Путин заявил об отсутствии у России намерений угрожать европейским странам. Президент тогда сказал, что Москва не видит оснований для конфликта с Европой. Одновременно он предупредил, что отправка европейских войск на Украину, по его оценке, означала бы прямое военное столкновение с Россией. Путин также подчёркивал, что дальнейшее развитие отношений зависит от действий самих европейских государств.