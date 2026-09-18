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Опубликовано 18 сентября, 18:57

Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия готова к сотрудничеству и восстановлению отношений с европейскими соседями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями», — сказал глава государства.

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Ранее Life.ru писал, что Путин заявил об отсутствии у России намерений угрожать европейским странам. Президент тогда сказал, что Москва не видит оснований для конфликта с Европой. Одновременно он предупредил, что отправка европейских войск на Украину, по его оценке, означала бы прямое военное столкновение с Россией. Путин также подчёркивал, что дальнейшее развитие отношений зависит от действий самих европейских государств.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и отношения России с другими странами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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