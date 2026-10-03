«Нам ничего от них не нужно»: Медведев назвал условие нормальных отношений с Западом
Медведев: России от Запада нужны только диалог и спокойное сотрудничество
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Россия заинтересована в нормальных отношениях с европейскими странами и не преследует на Западе каких-либо специальных целей. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
По его словам, Москве нужны полноценный диалог и спокойное сотрудничество с европейскими государствами.
«Нам ничего от них не нужно, кроме полноценного нормального диалога и спокойного сотрудничества. Хотят — мы будем этим заниматься», — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло о готовности поддерживать нормальные отношения со странами Европы.
11 сентября Медведев уже заявлял, что России «нечего делить» с Европой и Москва всегда была готова к экономическому сотрудничеству с европейскими странами. По мнению политика, нынешние власти ЕС используют тему «российской угрозы», чтобы объяснить населению многомиллиардные расходы на Украину.
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