Россия заинтересована в нормальных отношениях с европейскими странами и не преследует на Западе каких-либо специальных целей. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, Москве нужны полноценный диалог и спокойное сотрудничество с европейскими государствами.

«Нам ничего от них не нужно, кроме полноценного нормального диалога и спокойного сотрудничества. Хотят — мы будем этим заниматься», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло о готовности поддерживать нормальные отношения со странами Европы.

11 сентября Медведев уже заявлял, что России «нечего делить» с Европой и Москва всегда была готова к экономическому сотрудничеству с европейскими странами. По мнению политика, нынешние власти ЕС используют тему «российской угрозы», чтобы объяснить населению многомиллиардные расходы на Украину.