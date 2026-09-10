Медведев: Россия способна не оставить камня на камне от Киева

Россия может нанести удар по Украине и объектам НАТО так, чтобы не осталось «камня на камне, только серая ядерная пыль». Об этом заявил «Ведомостям» заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Военный потенциал позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтоб от них не осталось камня на камне, только серая ядерная пыль. Но это точка абсолютного невозврата для всей планеты», — утверждает Медведев.

По словам зампреда Совбеза, Москва понимает ответственность за судьбу человечества и поэтому стремится не допустить развития событий по такому пути. Однако терпение России «не безгранично».

Ранее Медведев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, однако итог должен соответствовать её условиям. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить повторение конфликта в будущем. Политик также допустил риск его дальнейшего разрастания вплоть до мирового уровня. Причиной этого он назвал действия государств, которые, по его оценке, заинтересованы в ослаблении России.