Современный период должен войти в историю как время, когда Россия сохранила статус великой державы. Такую оценку нынешней эпохе в будущем должны дать граждане страны. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «Ведомостям».

По его словам, об исторической оценке происходящего должны думать все участники государственной жизни, включая ведущие политические силы страны. Медведев считает, что Россия должна не только сохранить себя, но и укрепить позиции среди крупнейших мировых держав.

«Мне кажется, что было бы очень важно, чтобы в будущем этот период граждане нашей страны оценивали как период, когда мы сохранили страну. И не просто сохранили, а вывели её снова в разряд великих держав», — сказал он.

Замглавы Совбеза связал устойчивость России с её статусом великой державы. В качестве примера он привёл Советский Союз, который, по его словам, начал терять устойчивость одновременно с ослаблением собственного положения.

Медведев также заявил о необходимости повышать качество жизни граждан. По его мнению, люди должны видеть справедливость принимаемых решений и ощущать изменения в повседневной жизни.

Отдельное внимание политик уделил безопасности. Он отметил, что в условиях конфликта обеспечить её сложнее, однако этот вопрос должен оставаться среди приоритетных. Медведев считает, что при выполнении этих задач нынешний период в будущем смогут оценить как время, когда государство выполнило свою историческую миссию.

Ранее Медведев сообщил, что Россия может нанести удар по Украине и объектам НАТО так, чтобы не осталось «камня на камне, только серая ядерная пыль». По словам зампреда Совбеза, Москва понимает ответственность за судьбу человечества и поэтому стремится не допустить развития событий по такому пути. Однако терпение России «не безгранично».