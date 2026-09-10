Медведев сравнил западных политиков с Геростратом

Большинство современных западных политиков не понимают последствий собственной риторики и антироссийских действий. Такое мнение заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал в интервью «Ведомостям».

Политик ответил на вопрос о том, могут ли российские заявления о возможном применении ядерного оружия расширять для Запада рамки допустимого. Медведев усомнился, что большинство западных деятелей знакомы с понятием окна Овертона.

По его мнению, публичные заявления ряда политиков говорят об их низком уровне понимания происходящего. Зампред Совбеза также считает, что некоторые западные лидеры пытаются получить известность за счёт антироссийской риторики.

«Сомневаюсь, что большинство западных деятелей вообще знает, что такое окно Овертона и что в него может поместиться. Примеры их публичных высказываний наглядно демонстрируют пещерный образ их мышления и беспросветное невежество. Занимая высокие посты, они всеми силами пыжатся, чтобы нагнать себе сомнительную славу за счёт безответственной риторики и антироссийских шагов. Хочется напомнить им про пример Герострата и его вечный позор», — заметил Медведев.

Политик сравнил западных политиков с Геростратом который поджёг храм Артемиды в Эфесе ради того, чтобы его имя осталось в истории. Медведев связал подобное стремление к известности с решениями и заявлениями, которые, по его оценке, могут иметь серьёзные международные последствия.

Медведев также заявил о способности России нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО с применением ядерного оружия. При этом зампред Совбеза назвал такой сценарий точкой абсолютного невозврата для планеты. По его словам, Москва осознаёт ответственность за судьбу человечества и стремится не допустить подобного развития событий. Медведев одновременно отметил, что терпение российской стороны не является безграничным.