В подразделениях ВСУ сложилась тяжёлая ситуация с личным составом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такую оценку политик дал во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит [с личным составом частей ВСУ]. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», — сказал Медведев.

Ранее Life.ru писал, что Украина лишилась за четыре года спецоперации около 2,4 миллиона своих солдат, только за текущий год потери в рядах ВСУ составили свыше 400 тысяч бойцов. Такую информацию удалось получить хакерам PalachPro и группировке NoName057, которые взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов.