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Опубликовано 11 сентября, 16:27

Медведев: У Киева всё плохо с личным составом, он сам боится в этом признаться

Одно из многочисленных военных кладбищ на Украине. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Одно из многочисленных военных кладбищ на Украине. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В подразделениях ВСУ сложилась тяжёлая ситуация с личным составом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такую оценку политик дал во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«У нашего противника всё очень плохо выглядит [с личным составом частей ВСУ]. Настолько плохо, что они сами себе боятся в этом признаться», — сказал Медведев.

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Ранее Life.ru писал, что Украина лишилась за четыре года спецоперации около 2,4 миллиона своих солдат, только за текущий год потери в рядах ВСУ составили свыше 400 тысяч бойцов. Такую информацию удалось получить хакерам PalachPro и группировке NoName057, которые взломали базы Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов.

Официальные заявления и главные события в зоне спецоперации — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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