Манипуляции с использованием цифровых технологий достигли колоссальных масштабов. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме местных отделений партии 12 ноября, предупредив об опасности поддельных сообщений и рассылок.

По словам политика, современные средства связи значительно упрощают общение, однако требуют особого внимания к безопасности. В частности, злоумышленники могут воспользоваться партийными каналами коммуникации для распространения ложных указаний.

«Здесь нужно позаботиться и о безопасности такого рода рассылки. Вы понимаете, сейчас манипуляция цифровыми средствами достигла колоссальных объёмов», — подчеркнул Медведев.

Он привёл пример ситуации, при которой от имени партии могут разослать сообщение с требованием срочно прибыть в определённое место, хотя никаких оснований для этого нет. Председатель «Единой России» призвал заранее предусмотреть защиту от подобных случаев.

Поводом для обсуждения стало предложение усовершенствовать электронные рассылки внутри партии. Медведев поддержал идею создания удобного канала общения, через который секретари местных отделений и рядовые партийцы смогут оперативно задавать вопросы и получать ответы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Медведев предупреждал об информационных атаках на «Единую Россию» и президента. По его оценке, правящая партия остаётся одной из основных целей подобных кампаний, поэтому заранее учитывает возможные риски. При этом проблема поддельных сообщений касается не только политических организаций.